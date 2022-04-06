В Госдуме предложили наказывать журналистов за перепечатку чужих фейков об армии России

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий возлагать на журналистов ответственность за перепечатку материалов других СМИ, в которых содержится недостоверная информация о действиях российских войск за рубежом и их дискредитация. Об этом сообщает «Интерфакс».

Авторы документа, члены комиссии Думы по противодействию иностранному вмешательству считают нужным внести поправки в статью 57 закона о СМИ, по которой на данный момент редакции изданий освобождаются от ответственности за «распространение сведений, не соответствующих действительности», а также за цитирование чужих материалов.

Кроме того, в законопроекте предлагается наделить Генпрокуратуру правом отзывать регистрацию СМИ во внесудебном порядке и инициировать блокировку интернет-ресурсов за распространение фейков, дискредитацию ВС РФ и призывы к санкциям.