Нина Кравиц не примет участие в трех фестивалях после заявления о «спецоперации»

Российский диджей Нина Кравиц была исключена из лайнапов сразу трех музыкальных фестивалей после расторжения контракта с Clone Records и последующего за ним заявления артистки. Об этом сообщил NME.

Кравиц не примет участие в фестивале PollenWiesen в немецком Дортмунде. По словам организаторов, это решение было принято после «открытого диалога со всеми вовлеченными».

Также Кравиц не будет играть в Гааге на фестивале The Crave. Организаторы признались, что «после длительных и интенсивных обсуждений» внутри команды и вне ее решили отказаться от перформанса российской артистки.

Кроме того, Кравиц не приедет и на Movement Detroit, который должен был состояться в американском штате Мичиган уже в конце мая. «Нина Кравиц не сможет сыграть на Movement в этом году», — сообщили представители фестиваля.

Новости о том, что Кравиц пропустит сразу несколько запланированных выступлений, появились после того, как диджей опубликовала заявление, касающееся российской «спецоперации» на территории Украины. В нем она объяснила, почему не высказывалась публично на эту тему с начала военных действий.