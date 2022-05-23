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Нина Кравиц не примет участие в трех фестивалях после заявления о «спецоперации»

Юлия Онодэра
Вчера в 22:50

Российский диджей Нина Кравиц была исключена из лайнапов сразу трех музыкальных фестивалей после расторжения контракта с Clone Records и последующего за ним заявления артистки. Об этом сообщил NME.

Кравиц не примет участие в фестивале PollenWiesen в немецком Дортмунде. По словам организаторов, это решение было принято после «открытого диалога со всеми вовлеченными».

Также Кравиц не будет играть в Гааге на фестивале The Crave. Организаторы признались, что «после длительных и интенсивных обсуждений» внутри команды и вне ее решили отказаться от перформанса российской артистки.

Кроме того, Кравиц не приедет и на Movement Detroit, который должен был состояться в американском штате Мичиган уже в конце мая. «Нина Кравиц не сможет сыграть на Movement в этом году», — сообщили представители фестиваля.

Новости о том, что Кравиц пропустит сразу несколько запланированных выступлений, появились после того, как диджей опубликовала заявление, касающееся российской «спецоперации» на территории Украины. В нем она объяснила, почему не высказывалась публично на эту тему с начала военных действий.

«Если бы я хотела проиллюстрировать апогей детерминизма, я бы привела в качестве примера времена, в которые мы сейчас живем. Все, во что мы были вовлечены в последние десятилетия, достигло своего пика, когда безудержные потоки лжи и ненависти, причины которых не всегда очевидны, неизбежно приводят к насилию, нестабильности и конфликтам между людьми, между странами»
Нина Кравиц
диджей

Артистка заявила, что «как человек, музыкант и артист глубоко тронута тем, что происходит в мире». «Это ужасно, во что превратились отношения моей страны с Украиной. Я против всех форм насилия. Я молюсь о мире. Мне больно видеть, как гибнут невинные люди», — отметила диджей.

В то же время Кравиц подчеркнула, что «никогда не была вовлечена в поддержку политиков или политических партий» и не планирует «делать этого в будущем». «Я не понимаю политику и социальные процессы, которые она порождает. Поэтому я не думаю, что это правильно — говорить о том, что происходит, в социальных медиа», — пояснила она.

По мнению Кравиц, публичные высказывания могут «увеличить градус всепоглощающей ненависти» и не способствуют пониманию. «Согласно Сенеке, римскому философу-стоику, государственному деятелю и драматургу, вражда сама по себе прекратится, если одна из сторон откажется ее поддерживать», — добавила диджей.

«Я всегда считала, что миссия музыки и музыкантов, электронной музыки, техно и хаус-сцены — объединять совершенно разных людей, стирая границы и шаблоны, а не разделять их. Когда люди рождаются, они не выбирают ни родителей, ни страну рождения»
Нина Кравиц
диджей

Заявление Кравиц появилось в ее инстаграме* следом за тем, как лейбл Clone Records расторг с диджеем и ее компанией Trip Recordings контракт. Причиной этого, по словам представителей лейбла, стало «молчание» Кравиц о «спецоперации». Представители Clone Records обвинили Кравиц в симпатии к СССР и нынешнему российскому президенту, оппортунизме и лицемерии.

После начала «спецоперации» на территории Украины 26 февраля Нина Кравиц разместила в своих соцсетях видео, в котором она пишет слово «Мир!» на белом листе бумаги. «Я молюсь за мир», — добавила диджей в описании к ролику.

Подписчики раскритиковали ее за это высказывание. Они призвали Кравиц к более активным действиям. По мнению поклонников, артистке стоило бы не молиться, а протестовать или помогать пострадавшим от военных действий.

*Instagram — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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