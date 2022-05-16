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Clone Records расторг контракт с Ниной Кравиц из‑за ее «молчания» о «спецоперации» на Украине

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:43

Музыкальный лейбл Clone Records расторг контракт с диджеем Ниной Кравиц и ее компанией Trip Recordings из‑за ее «молчания в отношении России» и продолжающейся «военной спецоперации». Об этом сообщил Mixmag.

Clone Records прекратил распространение релизов Кравиц и Trip Recordings — об этом впервые рассказал журнал Time на прошлой неделе. По словам компании, после этого слушатели все чаще стали спрашивать о причинах прекращения сотрудничества.

«В прошлом, даже после аннексии Крыма, Нина Кравиц делала ряд высказываний, которые могут быть восприняты как пропутинские. К тому же она откровенно заигрывала с чувствами о СССР в определенных случаях, в то время как СССР был режимом, который выступал за угнетение меньшинств, маргинализировал ЛГБТК+ сообщество, режимом, который убил миллионы людей!» — сказали в Clone Records.

Представители лейбла отметили, что в готовящемся к выпуску сборнике Кравиц «All His Decisions» можно найти лестные фразы об СССР. Это, по мнению Clone Records, «в свете нынешней российской агрессии нельзя игнорировать».

Кроме того, компания заявила, что Кравиц якобы «замолчала в социальных сетях» с началом «спецоперации» России на территории Украины. «Конечно, это ее право — хранить молчание», — отметили в Clone Records, добавив, что не смогли поговорить с диджеем о ее личной позиции о происходящем.

Менеджер Trip Recordings, по словам представителей лейбла, утверждала, что Кравиц «хочет мира», однако отсутствие более внятной позиции и «признаков сочувствия к жертвам» вызвало у партнеров диджея разочарование.

«Отказываясь выбирать чью-либо сторону и не высказываясь, Нина позволяет себе продолжать свой образ жизни и свою жизнь в качестве артистки так, будто ничего не происходит, в то время как грабежи, изнасилования и разрушение страны со стороны ее соотечественников продолжаются», — отметили в Clone Records.

Представители компании воспринимают реакцию Кравиц на «спецоперацию» «проявлением оппортунизма, лицемерия и злоупотребления свободой» и видят в этом противоречие «ценностям, на которых построена хаус- и техно-музыка».

«В то время как многие фестивали и клубы с удобством принимают ее право хранить молчание, у нас, по нашему мнению, есть все причины прекратить сотрудничество, даже если в ближайшем будущем она дистанцируется от прошлой лести в адрес СССР и даже если в какой‑то момент она откажется от своих пропутинских выступлений».
Clone Records

После начала «спецоперации» на территории Украины 26 февраля Нина Кравиц разместила в своих соцсетях видео, в котором она пишет слово «Мир!» на белом листе бумаги. «Я молюсь за мир», — добавила диджей в описании к ролику.

Подписчики раскритиковали ее за это высказывание. Они призвали Кравиц к более активным действиям. По мнению поклонников, артистке стоило бы не молиться, а протестовать или помогать пострадавшим от военных действий.

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