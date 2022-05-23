Артем Дзюба запустил подкаст о кино и сериалах

Российский футболист Артем Дзюба, завершив карьеру в «Зените», запустил подкаст «Дзюбакаст» на «Яндекс Музыке». В нем спортсмен будет обсуждать кино, сериалы и кинопрокат, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе стримингового сервиса.

Всего будет 5 эпизодов по 15-20 минут. Уже сейчас можно послушать три выпуска — про кино о спорте, главные фильмы последних десятилетий и мультфильмы по комиксам.

В диалогах с актером Максимом Лагашкиным («Аритмия», «Географ глобус пропил») Дзюба разгадывает тайны любимых фильмов, отвечает на вопросы о кино и вспоминает истории по обе стороны экрана. Например, о своем первом выходе в костюме супергероя комиксов Marvel.

«Мне близка самоирония и юмор Дэдпула. Он на своей волне и принимает решения в пылу. Живой персонаж, свой парень. Первый раз я вышел в костюме Дэдпула на футбольное поле во время награждения чемпионата России. Тогда Райан Рейнольдс, который играет этого супергероя в кино, поставил мне даже „лайк“ в твиттере», — вспоминает Дзюба.

Также слушатели узнают об отношении футболиста к сериалам «Друзья» и «Улицы разбитых фонарей», фильмам «Карты, деньги, два ствола» и «Майор Гром: Чумной доктор», к спортивным драмам «Стрельцов» и «Легенда № 17», «Симпсонам» и другим проектам.

22 мая Артем Дзюба объявил об уходе из клуба «Зенит», за который играл более семи лет. Чтобы сделать свое объявление, футболист вышел к «Газпром арене» в костюме Дэдпула.