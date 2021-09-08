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Погиб глава МЧС Евгений Зиничев

Семён Гудошников
Сегодня в 12:42

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб в Норильске. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение министерства.

В МЧС заявили, что Зиничев трагически погиб, спасая жизнь человека на межведомственных учениях по защите арктической зоны от ЧС. Министру было 55 лет.

О гибели министра доложили президенту Владимиру Путину, отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Очевидцами трагедии стала съемочная группа телеканала RT. Его главред Маргарита Симоньян так описала случившееся: «Они с оператором стояли на краю выступа. Оператор поскользнулся и сорвался в воду. Очевидцев было достаточно — никто не успел даже сообразить, что произошло, как Зиничев рванул в воду за сорвавшимся человеком и разбился о выступавший камень».

Оператор также погиб. По словам источника РБК, это произошло во время съемок для учебного фильма МЧС. Собеседник издания говорит, что Зиничев пытался удержать сотрудника съемочной группы, поскользнувшегося у края обрыва.

Зиничев был назначен главой МЧС в мае 2018 года. После отставки правительства Дмитрия Медведева он остался на посту министра. До прихода в правительство Зиничев работал замруководителя Службы по борьбе с терроризмом ФСБ и начальником управления ФСБ по Калининградской области. C 2006 по 2015 год служил в личной охране Службы безопасности президента. В 1987–1991 году был сотрудником КГБ.

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