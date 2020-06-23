Гитару Курта Кобейна с MTV «Unplugged» продали за рекордные 6 млн долларов

Одну из гитар покойного лидера группы Nirvana Курта Кобейна продали с аукциона за рекордную для гитар сумму — чуть более 6 млн долларов (примерно 412 млн рублей), сообщает The Guardian.

Гитару Martin D-18E 1959 года выпуска приобрел австралийский предприниматель и основатель компании Røde Microphones Питер Фридман. Позже в интервью он признался, что «чертовски перепугался и весь трясся», потому что вокруг были люди гораздо богаче него, но он не собирался сдаваться. Также Фридман пообещал не держаться мертвой хваткой за гитару, а использовать ее для благого дела — поддержки музыкантов.

«Я заплатил за нее, но собираюсь использовать ее, чтобы рассказать о сложностях, с которыми сталкиваются в турах музыканты. Потом я продам гитару и использую эти деньги с той же целью», — признался Фридман, хотя не уточнил, как именно он собирается реализовать свои планы.

С этой гитарой Кобейн выступал в 1993 году на знаменитом концерте MTV «Unplugged» в Нью-Йорке за пять месяцев до своей смерти. Начальная цена лота составляла 1 млн долларов, а продали ее вместе с кейсом, на котором даже сохранился стикер хардкор-панк-группы Poison Idea.

Предыдущий рекорд принадлежал гитаре Дэвида Гилмора из Pink Floyd: в прошлом году она ушла с молотка почти за 4 млн долларов (около 275 млн рублей).