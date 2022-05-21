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Из «Музеона» исчез памятник Сахарову. В музее сказали, что его забрал автор

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:58

Из «Музеона» исчез памятник Андрею Сахарову. На это обратил внимание «Мемориал»*, когда проводил 21 мая тематическую прогулку «Человек среди памятников» в честь дня рождения академика.

В инфоцентре парка Горького сказали, что скульптура должна быть на месте, а охрана утверждала, что памятник на реставрации. Позже в пресс-службе парка сообщили «Подъему», что передали памятник автору еще минувшей осенью и неясно, вернется ли она.

«[Скульптура Сахарова] была передана автором „Музеону“ на временное экспонирование на безвозмездной основе. Осенью 2021 [года] автор Григорий Потоцкий забрал ее для участия в выставочных проектах и мероприятиях, связанных с юбилеем Сахарова», — заявили там.

В то же время карабахское издание «Арцахпресс» опубликовало фотографии с церемонии открытия идентичного памятника Сахарову у школы № 8 имени академика в Степанакерте.

Накануне на физфаке МГУ отменили лекции об академике Андрее Сахарове, приуроченные к 101-летию со дня его рождения. Студенты назвали ситуацию «актом цензуры», имеющим политический характер.

*Международное общество «Мемориал» и правозащитный центр «Мемориал» признаны НКО — иностранными агентами.

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