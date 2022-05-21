На физфаке МГУ отменили лекции об академике Андрее Сахарове к 101-летию с его рождения

На физическом факультете МГУ имени Ломоносова отменили лекции, приуроченные к 101-летней годовщине со дня рождения академика Андрея Сахарова. Об этом сообщили «Инициативная группа МГУ» и «Протестный МГУ».

В университете должны были пройти две лекции, посвященные научной деятельности Сахарова. На них лекторы, одним из которых планировал стать физик Борис Альтшулер, собирались рассказать о создании водородной бомбы и модели возникновения Вселенной.

Кроме того, на лекциях должны были затронуты темы международной безопасности. Сахаров в 1975 году стал лауреатом Нобелевской премии мира «за бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми и мужественную борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства».

Лекции о Сахарове, как рассказали студенты, отменили «по указке сверху» без объяснения причин. По мнению учащихся, решение деканата — это «акт цензуры, попытка предать забвению память об ученом-выпускнике МГУ с мировым именем».

«Произошедшее имеет, безусловно, политический характер. Завтра исполняется 101 год со дня рождения Андрея Сахарова, личность которого связана с созданием оружия массового поражения — водородной бомбы, но также с последовательной критикой его испытания и использования, с многолетней борьбой за мир и права человека в СССР», — заявили в «Инициативной группе МГУ».