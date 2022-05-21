Россия запретила въезд в страну 963 гражданам США

МИД России опубликовал список из 963 американских граждан, которым запретили въезд в страну на постоянной основе. Среди них есть президент США Джо Байден.

В списке заявлены сын Джо Байдена Хантер, главы ЦРУ и ФБР Уильям Бернс и Кристофер Рэй, генпрокурор Меррик Гарланд, министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, экс-пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, помощник президента США по нацбезопасности Джейкоб Салливан, а также члены Конгресса, американские министры и представители военно-промышленного комплекса.

Кроме того, под запрет попали глава Meta* Марк Цукерберг, гендиректор анимационной студии Dreamworks Animation Джеффри Катценбергу и актер Моргану Фриман, который «в сентябре 2017 года записал видеообращение с обвинением России в заговоре против США и призывом к борьбе с нашей страной».

В заявлении министерства подчеркивается, что это вынужденная мера и «должный отпор» «враждебным действиям» США, «которые бьют бумерангом» по ним самим. Таким образом Россия хочет заставить США «изменить свое поведение, признав новые геополитические реалии», и остановить «навязывание остальному миру неоколониального „миропорядка“».

26 февраля США объявили об ограничениях в отношении президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, главы МИДа Сергея Лаврова и главы Генштаба Валерия Герасимова.

* Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена