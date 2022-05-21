перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Wall Street Journal/YouTube
Опрос: о метавселенной знают все больше людей, но далеко не все понимают, как она работает 16:59
Джереми Реннер сыграет журналиста-расследователя в драме о династии Саклеров 16:55
Россия запретила въезд в страну 963 гражданам США 15:24
ВОЗ объявила о 80 подтвержденных случаев оспы обезьян 15:03
Представители пяти стран ушли с саммита АТЭС на время выступления российского министра 14:55
Pat Whelen/Unsplash
В Госдуме предложили отменить наказания за «серый импорт» товаров из списка Минпромторга 13:53
Байден подписал законопроект о выделении 40 млрд долларов Украине 13:43
«Истина. Любовь. Свобода»: на фестивале Sound Up пройдет дискуссия об академике Сахарове 13:31
В Беларуси разрешили привлекать внутренние войска к охране госграницы и теробороне 12:06
В Думе предложили ужесточить закон за проникновение на охраняемые объекты 11:16
Зыков Кирилл/Агентство «Москва»
В России выявили 5 034 новых случая коронавируса 11:10
Рогозин: Роскосмос мог бы наладить производство на «освобождаемых территориях» Украины 9:59
Марк Руффало и Тони Коллетт снимутся в новом фильме режиссера Пон Чжун Хо 9:06
Гарри Стайлз выпустил альбом «Harry’s House» 2:23
Пэрис Джексон опубликовала новый трек «Lighthouse» и клип в в духе Nirvana 1:46
На физфаке МГУ отменили лекции об академике Андрее Сахарове к 101-летию с его рождения 1:06
Michael45231497/Twitter
В Германии не менее 40 человек пострадали от шторма с торнадо. Один мужчина погиб 0:28
Рядом с аэропортом Женевы загорелся строящийся центр приема беженцев Вчера в 23:13
«Все меняется очень быстро»: вышел новый тизер сериала «Мисс Марвел» Вчера в 23:06
Минобороны РФ сообщило о «полном освобождении» территории «Азовстали» Вчера в 22:26

Россия запретила въезд в страну 963 гражданам США

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:24

МИД России опубликовал список из 963 американских граждан, которым запретили въезд в страну на постоянной основе. Среди них есть президент США Джо Байден.

В списке заявлены сын Джо Байдена Хантер, главы ЦРУ и ФБР Уильям Бернс и Кристофер Рэй, генпрокурор Меррик Гарланд, министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, экс-пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, помощник президента США по нацбезопасности Джейкоб Салливан, а также члены Конгресса, американские министры и представители военно-промышленного комплекса.

Кроме того, под запрет попали глава Meta* Марк Цукерберг, гендиректор анимационной студии Dreamworks Animation Джеффри Катценбергу и актер Моргану Фриман, который «в сентябре 2017 года записал видеообращение с обвинением России в заговоре против США и призывом к борьбе с нашей страной».

В заявлении министерства подчеркивается, что это вынужденная мера и «должный отпор» «враждебным действиям» США, «которые бьют бумерангом» по ним самим. Таким образом Россия хочет заставить США «изменить свое поведение, признав новые геополитические реалии», и остановить «навязывание остальному миру неоколониального „миропорядка“».

26 февраля США объявили об ограничениях в отношении президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, главы МИДа Сергея Лаврова и главы Генштаба Валерия Герасимова.

* Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена

События недели на afisha.ru
боевик
Флешбэк
Лиам Нисон играет профессионального киллера, который отказывается от задания
поп
«XI Русская музыкальная премия телеканала RU.TV»
приключение
Артек. Большое путешествие
Зумеры отправляются в Советский Союз, чтобы спасти родителей в будущем
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
комедия
Приплыли!
Организация роскошного свадебного предложения для девушки оборачивается криминалом
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
МИД России
ЦРУ
ФБР
Генштаб
Люди
Джозеф Байден
Владимир Путин
Сергей Шойгу
Сергей Лавров
Валерий Герасимов
Уильям Бернс
Алехандро Майоркас
Джейкоб Салливан
Джеффри Катценберг
Морган Фриман
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить