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В России появится единый реестр физлиц-иноагентов

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:34

Госдума одобрила поправку к «закону Димы Яковлева», согласно которой в России появится единый реестр информации о физлицах, которые являются иноагентами или связаны с ними. Об этом сообщает «Интерфакс».

Единый реестр будет вести Минюст. В него будут включаться физические лица, которые являются иноагентами, включены в реестр СМИ-иноагентов, а также те, кто работал или был членами НКО-иногентов.

Отмечается, что в реестр также внесут учредителей, руководителей и работников иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. А также граждан, кто ведет политическую деятельность и получает деньги или имущественную помощь от иностранных агентов.

«Закон Димы Яковлева» был принят в России в декабре 2012 года. Он стал ответом на «закон Магнитского» (антироссийский санкционный список) и получил название в память о погибшем двухлетнем российском мальчике, которого приемный отец-американец запер на солнцепеке в автомобиле.

Последние поправки в этот закон Госдума приняла 4 января. Они позволяют накладывать санкции на всех иностранцев, посягающих на права россиян. Раньше это можно было делать только в отношении граждан США.

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