Москвичи и петербуржцы чаще других принимают антидепрессанты

Москва, Петербург и Подмосковье возглавили рейтинг российских регионов по доле людей, принимающих антидепрессанты. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные системы цифровой маркировки «Честный знак».

В Москве от депрессии лечится каждый восьмой, в Петербурге и Подмосковье — каждый девятый. В пятерку самых «депрессивных» регионов также попали Калужская и Ростовская области.

Наименьшая доля людей, использующих антидепрессанты, в Тыве — там их принимает лишь 1 человек из 172. Затем следуют Чечня (принимает каждый 120-й) и Ненецкий автономный округ (каждый 70-й).

Согласно апрельским данным ВЦИОМа, доля россиян, чувствующих себя счастливыми, сократилась на 3 процентных пункта за полгода — до 83%. Из них определенно счастливыми себя назвали 37%, скорее счастливыми — 46%.