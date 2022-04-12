перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Никеричев Андрей / Агентство «Москва»
Минфин опроверг данные CNN о дефолте России по госдолгу 17:07
В метро Нью-Йорка произошла стрельба. Известно о 13 пострадавших 17:03
«Ведомости»: OBI продаст свой бизнес в России 17:03
Суд приговорил редакторов Doxa к двум годам исправительных работ 17:00
Политика Владимира Кара-Мурзу арестовали на 15 суток за неповиновение полиции Обновлено в 16:39
Jeff J Mitchell/Getty Images
ООН: более 4,6 млн украинцев бежали в соседние страны после начала «военной операции» 16:29
В России на три года продлили действие истекающих водительских удостоверений 16:17
Посещаемость «Москино» падает из‑за отмены в прокате крупных западных релизов 16:09
В России в повторный прокат выйдет трилогия «Последний богатырь» 16:01
Политика Владимира Кара-Мурзу задержали за то, что он «изменил траекторию движения» при виде полиции 15:57
Victorgrigas/Wikimedia Commons
Всемирный банк выделит Украине 1,5 млрд долларов на поддержку предоставления населению госуслуг 15:52
Российские издательства открыли для бесплатного чтения часть своих книг. Вот десять из них 15:31
Delivery Club запустил сервис экспресс-доставки для любого бизнеса 15:08
ВЦИОМ: большинство россиян чувствуют себя счастливыми, но с ноября индекс счастья снизился 15:07
В Белгороде объявили набор добровольцев в народную дружину 14:40
Денис Гришкин/Агентство «Москва»
Лукьяненко отложил выход романа «Вечный дозор» на неопределенный срок 14:35
Компания «Креатив медиа» вновь запустила сайт «Большой город» 14:29
В Туле началась подготовка к книжному фестивалю «ЛитераТула» 14:27
«Коммерсант»: пиццерии Papa John’s выбирают название на русском. Среди вариантов — «Суперпапа» 13:59
Кудрин: снижение ВВП России, по официальному прогнозу, превысит 10% 13:58
Отключить рекламу

ВЦИОМ: большинство россиян чувствуют себя счастливыми, но с ноября индекс счастья снизился

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:07

83% опрошенных россиян сказали, что чувствуют себя счастливыми. Определенно счастливыми себя назвали 37%, скорее счастливыми — еще 46%.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, несчастливыми в той или иной степени считают себя 14% респондентов, 4% затруднились с ответом. С марта 2021 года индекс счастья вырос на 4 пункта, но последние показатели снизились на три пункта по сравнению с ноябрем прошлого года.

ВЦИОМ задает респондентам вопрос «В жизни бывает всякое: и хорошее, и плохое. Но если говорить в целом, вы счастливы или нет?». По разнице суммы положительных и отрицательных ответов высчитывается индекс счастья.

Индекс счастья измеряется с 1990 года. Тогда 44% опрошенных назвали себя счастливыми, а 27% признались, что несчастны. В 2017 году уже 85% россиян начали считать себя счастливыми, а число несчастных сократилось до 13%. В 2018 году глава ВЦИОМ Валерий Федоров подчеркивал, что количество счастливых людей растет, «несмотря на все кризисы, военные тревоги и все прочее».

События недели на afisha.ru
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
юмор
Шоу «Импровизация»
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
комедия
Подыскиваю жену, недорого!
Антрепризный спектакль о превратностях любви
мультфильм
Мальчик-дельфин
Сказка о морском Маугли
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ВЦИОМ
Люди
Валерий Федоров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить