ВЦИОМ: большинство россиян чувствуют себя счастливыми, но с ноября индекс счастья снизился

83% опрошенных россиян сказали, что чувствуют себя счастливыми. Определенно счастливыми себя назвали 37%, скорее счастливыми — еще 46%.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, несчастливыми в той или иной степени считают себя 14% респондентов, 4% затруднились с ответом. С марта 2021 года индекс счастья вырос на 4 пункта, но последние показатели снизились на три пункта по сравнению с ноябрем прошлого года.

ВЦИОМ задает респондентам вопрос «В жизни бывает всякое: и хорошее, и плохое. Но если говорить в целом, вы счастливы или нет?». По разнице суммы положительных и отрицательных ответов высчитывается индекс счастья.

Индекс счастья измеряется с 1990 года. Тогда 44% опрошенных назвали себя счастливыми, а 27% признались, что несчастны. В 2017 году уже 85% россиян начали считать себя счастливыми, а число несчастных сократилось до 13%. В 2018 году глава ВЦИОМ Валерий Федоров подчеркивал, что количество счастливых людей растет, «несмотря на все кризисы, военные тревоги и все прочее».