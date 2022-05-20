В Россию из лондонского Музея Виктории и Альберта вернулась коллекция экспонатов авторства Фаберже

Министр культуры Ольга Любимова рассказала, что в Россию из лондонского Музея Виктории и Альберта вернулась коллекция экспонатов, созданных ювелиром Карлом Фаберже. Сообщение появилось в ее телеграм-канале.
Всего были возвращены 14 предметов. Любимова отметила, что среди экспонатов — девять из собрания музеев Московского кремля, три — из Эрмитажа и по одному предмету из музеев-заповедников «Петергоф» и «Павловск».
Выставка носила название «Фаберже в Лондоне. От романтики до революции» и проходила с 20 ноября 2021 года по 8 мая 2022-го.
Любимова заявила, что экспонаты были доставлены в Россию при поддержке МИД России, Федеральной таможенной службы и транспортных компаний «Арт-курьер» и «Хепри».
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