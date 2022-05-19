Более 300 произведений искусства вернулись в Русский музей из филиала в испанской Малаге

314 художественных работ вернулись в Русский музей из испанского филиала в городе Малаге. Сообщение об этом появилось на сайте музея.

Среди них — живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство авторства Казимира Малевича, Павла Филонова, Василия Кандинского, Марка Шагала, Давида Бурлюка, Натальи Гончаровой, Михаила Ларионова, Бориса Кустодиева и других мастеров.

Работы экспонировались в составе четырех выставок: «Война и мир в русском искусстве», «Авангарды в русском искусстве первой половины ХХ века», «Достоевский из Русского музея», «Маяковский — художник и поэт».

12 мая The Art Newspaper рассказала, что филиал Русского музея в Малаге был вынужден прекратить работу. Решение о закрытии филиала, согласно сообщению издания, в конце апреля принял Городской совет Малаги.

До этого предполагалось, что музей будет находиться «в спячке» до окончания спецоперации, однако затем совет постановил не возобновлять культурные мероприятия. У музея также возникли логистические и финансовые проблемы.

В пресс-службе Русского музея «Фонтанке» не подтвердили закрытие филиала, предположив, что речь может идти пока только о невозможности принимать российские экспонаты.