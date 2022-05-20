В России выявили 5 089 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили 5 089 новых случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 162 больше, чем вчера.
Больше всего заражений зафиксировано в Москве — 368. За ней по этому показателю следуют Петербург, Подмосковье, Воронежская, Ростовская, Свердловская и Нижегородская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 283 706. За сутки умерли 96 человек, за весь период — 378 168. Выздоровели 6173 человека, за все время — 17 676 801. Число госпитализаций за сутки составило 2081.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 526 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (84,8 млн), на втором — Индия (43,1 млн). За ними идут Бразилия (30,7 млн), Франция (29,3 млн), Германия (26 млн) и Великобритания (22,2 млн).