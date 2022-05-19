В России выявили 4927 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили 4927 новых случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 195 больше, чем вчера.
Больше всего заражений зафиксировано в Москве — 365. За ней по этому показателю следуют Петербург, Воронежская, Московская, Ростовская, Свердловская и Челябинская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 278 617. За сутки умерли 97 человек, за весь период — 378 072. Выздоровели 5952 человека, за все время — 17 670 628. Число госпитализаций за сутки составило 2117.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 525,1 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (84,6 млн), на втором — Индия (43,1 млн). За ними идут Бразилия (30,7 млн), Франция (29,2 млн), Германия (25,9 млн) и Великобритания (22,2 млн).