В России выявили 4927 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили 4927 новых случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 195 больше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Москве — 365. За ней по этому показателю следуют Петербург, Воронежская, Московская, Ростовская, Свердловская и Челябинская области.