Tame Impala выпустили сборник би-сайдов и ремиксов к альбому «The Slow Rush»

Австралийская инди-группа Tame Impala опубликовала сборник би-сайдов и ремиксов к вышедшему в 2020 году альбому «The Slow Rush». Он появился на музыкальных площадках.

На пластинку попал ремикс рэпера Lil Yachty на песню «Breathe Deeper» (в ней сам музыкант читает поверх ремикшированного минуса), а также новые версии других треков с альбома — их записали Four Tet, Blood Orange и Морис Фултон.

Среди оригинальных песен Tame Impala — би-сайды «The Boat I Row», «No Choice» и «Patience».