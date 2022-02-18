Tame Impala выпустили сборник би-сайдов и ремиксов к альбому «The Slow Rush»

Австралийская инди-группа Tame Impala опубликовала сборник би-сайдов и ремиксов к вышедшему в 2020 году альбому «The Slow Rush». Он появился на музыкальных площадках.
На пластинку попал ремикс рэпера Lil Yachty на песню «Breathe Deeper» (в ней сам музыкант читает поверх ремикшированного минуса), а также новые версии других треков с альбома — их записали Four Tet, Blood Orange и Морис Фултон.
Среди оригинальных песен Tame Impala — би-сайды «The Boat I Row», «No Choice» и «Patience».
«„The Slow Rush“ — самосозерцательный и расфокусированный одновременно — стал прекрасной иллюстрацией того, что нужно поколению, которое с песнями Tame Impala выросло. Спокойствие ему нужно», — писала об альбоме «Афиша Daily», включив его в перечень 30 лучших зарубежных альбомов 2020 года.