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Великобритания ввела санкции против «Аэрофлота», «России» и «Уральских авиалиний»

Виктория Шанина
Сегодня в 12:43

Власти Великобритании включили в санкционные списки три российские авиакомпании. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ британского МИД.

Под ограничения попали «Аэрофлот», «Россия» и «Уральские авиалинии». Санкции предполагают заморозку активов компаний в стране.

В Министерстве иностранных дел Великобритании пояснили, что эти авиакомпании «получают выгоду и поддерживают правительство» России, так как ведут бизнес в стратегически важном секторе.

После начала «военной спецоперации» ряд стран ввел жесткие санкции против России. Среди основных ограничений — заморозка значимой части валютных активов ЦБ, запрет на любые транзакции с ними, отключение от SWIFT ряда банков, закрытие неба для российских самолетов, санкции против сотен компаний и частных лиц, арест имущества российских предпринимателей на Западе.

К 8 марта, тринадцатому дню «военной операции» на Украине, Россия стала мировым лидером по числу введенных против нее санкций — тогда этот показатель равнялся 5500. К 17 мая количество санкций против России достигло 10 536. Большую часть из них ввели США (1983), Канада (1402), Швейцария (1361), Великобритания (1360) и Евросоюз (1199).

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