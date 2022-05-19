Посольство США в Киеве возобновило работу

США возобновили работу своего посольства в Киеве. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен на сайте Госдепартамента страны.

«Этот день настал. Сегодня мы официально возобновляем работу посольства США в Киеве», — говорится в заявлении Блинкена.

Он отметил, что американские власти предприняли дополнительные меры безопасности дипломатов, которые возвращаются в Киев.

Представитель американского посольства Дэниел Лангенкамп пояснил, что в столицу Украины вернется небольшое число дипломатов. Представительство США временно не будет предоставлять консульские услуги, рекомендации Госдепа о запрете поездок в страну остаются в силе.

14 февраля на фоне сообщений о предположительном вторжении России в Украину власти США объявили о переносе своего посольства из Киева во Львов.

В начале мая США отправили группу дипломатов в посольство страны в Киеве для возобновления работы дипмиссии.