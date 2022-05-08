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CBS: США направили дипломатов в Киев, чтобы возобновить работу посольства

Виктория Шанина
Сегодня в 20:58

Администрация президента США Джо Байдена отправляет группу дипломатов в посольство страны в Киеве. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Американские власти рассчитывают возобновить работу дипмиссии в ближайшие недели.

«Источники в госдепартаменте говорят, что посольство может возобновить работу и поднять американский флаг в предстоящие недели», — отмечает телеканал.

Как отмечает РИА «Новости», в соцсетях появились сообщения, что дипломаты из США уже прибыли в дипмиссию. Пользователи распространяют фотографии, на которых автомобили заезжают на территорию посольства.

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