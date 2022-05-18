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НИУ ВШЭ разработала аналог экзаменов по английскому языку IELTS и TOEFL

Денис Ламехов
Вчера в 22:55

Высшая школа экономики разработала аналог экзаменов по английскому языку IELTS и TOEFL, которые, согласно планам вуза, смогут признаваться на международном уровне. Об этом сообщает «Коммерсант».

Тесты будут включать в себя чтение, аудирование, письмо, говорение, а также проверку лексико-грамматических навыков. Задания можно будет выполнить на компьютере, на бумаге или в онлайне с использованием системы прокторинга — так называют процедуру контроля, в которой за процессом наблюдает администратор.

В вузе заявили, что результаты тестирования будут проверяться экспертами, прошедшими несколько этапов подготовки и подтвердившими высокий уровень языковых и методических компетенций.

Тест будет предложен в двух вариантах — для академических целей и научной работы, а также для делового и корпоративного общения. В ближайшей перспективе пройти экзамен смогут как студенты ВШЭ, так и представители других вузов, учителя школ и сотрудники компаний, пишет «Коммерсант», но не сообщает о конкретных сроках.

Результаты будут представлены в соответствии с Общеевропейской шкалой языковой компетенции (CEFR). По результатам теста кандидат получит сертификат с указанием уровня владения английским языком: от А1 до С1+.

«На протяжении последних восьми лет зарубежные университеты, рассматривая заявления наших студентов на академическую мобильность, принимали сертификат об экзамене, проводимом в НИУ ВШЭ, как подтверждение уровня английского языка наравне с международными экзаменами», — сообщили в вузе.

Сдачу тестов TOEFL в России остановили 10 марта. Спустя 11 дней была остановлена регистрация на все экзамены IELTS.

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