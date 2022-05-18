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«Афиша Daily» публикует фрагмент «Нулевого пациента» — сериала о первой вспышке ВИЧ в СССР

Семён Гудошников
Сегодня в 17:49

«Кинопоиск» эксклюзивно предоставил «Афише Daily» двухминутный фрагмент из дебютной серии «Нулевого пациента». Это сериал, рассказывающий о первой крупной вспышке ВИЧ в СССР.

В ролике молодой педиатр из Элисты не смог спасти пациента-ребенка и теперь подозревает у нескольких детей из больницы ВИЧ. Главврач с насмешкой встречает догадки молодого врача, списывая смерть пациента на его неопытность.

Премьера первых двух серий состоится на «Кинопоиске» 19 мая.

В сериале снялись Никита Ефремов («Хороший человек»), Аскар Ильясов («Тренер»), Евгений Стычкин («Алиби»), Павел Майков («Контакт»), Елизавета Шакира («Контейнер»), Евгения Манджиева («Угрюм-река») и другие.

Режиссерами выступили Сергей Трофимов («Девятаев») и Евгений Стычкин («Контакт»). Сценарист проекта — Олег Маловичко («Хрустальный», «Метод»).

Подробности по теме
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