«Кинопоиск» эксклюзивно предоставил «Афише Daily» двухминутный фрагмент из дебютной серии «Нулевого пациента». Это сериал, рассказывающий о первой крупной вспышке ВИЧ в СССР.

В ролике молодой педиатр из Элисты не смог спасти пациента-ребенка и теперь подозревает у нескольких детей из больницы ВИЧ. Главврач с насмешкой встречает догадки молодого врача, списывая смерть пациента на его неопытность.

Премьера первых двух серий состоится на «Кинопоиске» 19 мая.