«Кинопоиск» эксклюзивно предоставил «Афише Daily» двухминутный фрагмент из дебютной серии «Нулевого пациента». Это сериал, рассказывающий о первой крупной вспышке ВИЧ в СССР.
В ролике молодой педиатр из Элисты не смог спасти пациента-ребенка и теперь подозревает у нескольких детей из больницы ВИЧ. Главврач с насмешкой встречает догадки молодого врача, списывая смерть пациента на его неопытность.
Премьера первых двух серий состоится на «Кинопоиске» 19 мая.
В сериале снялись Никита Ефремов («Хороший человек»), Аскар Ильясов («Тренер»), Евгений Стычкин («Алиби»), Павел Майков («Контакт»), Елизавета Шакира («Контейнер»), Евгения Манджиева («Угрюм-река») и другие.
Режиссерами выступили Сергей Трофимов («Девятаев») и Евгений Стычкин («Контакт»). Сценарист проекта — Олег Маловичко («Хрустальный», «Метод»).