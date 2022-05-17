Минцифры: 80% владельцев российских сим-карт, уехавших из РФ с 24 февраля, вернулись в страну

Примерно 80% обладателей российских сим-карт, покинувших РФ после начала «военной операции» на Украине, вернулись в страну. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев, пишет РБК.

Министр сослался на статистику, которую в середине мая предоставили ведомству операторы «большой четверки» (МТС, «Билайн», «МегаФон» и Tele2). Кроме процентного соотношения, Шадаев не привел конкретных данных.

По мнению главы Минцифры, ИТ-специалисты, включая почти весь костяк из крупных компаний, остаются в стране благодаря принятым властями мерам — отсрочке от армии и льготной ипотеке.

Через месяц после начала «военной операции» глава Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко сказал, что страну покинули 50–70 тыс. ИТ-специалистов. Он также предсказывал вторую, более масштабную волну миграции в апреле, которая, по его оценкам, затронет 70–100 тыс. айтишников.

ФСБ в начале мая заявило, что за первый квартал 2022 года страну покинули 3,88 млн россиян. Это на 46% аналогичного периода прошлого года, но на 36% меньше, чем за октябрь — декабрь 2021-го.