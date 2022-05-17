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«ВКонтакте» запустила мессенджер в отдельном мобильном приложении

Семён Гудошников
Сегодня в 13:09

«ВКонтакте» запустила «VK Мессенджер» — отдельное мобильное приложение для общения. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе соцсети.

В «VK Мессенджере» можно общаться как с друзьями из «ВКонтакте», так и с контактами из телефонной книги. Пользователям доступны групповые чаты более чем на 1000 человек, исчезающие сообщения, аудио- и видеозвонки без ограничений, аудиосообщения с их расшифровкой.

А еще можно отправлять музыку, стикеры и фото, видео и истории, файлы весом до 2 гигабайт, делиться геопозицией и переводить деньги. Есть в мессенджере и функции, недоступные в основном приложении VK. Например, фантом-чаты, в которых исчезают через некоторое время все сообщения, и возможность скрыть время последней активности.

Приложение поддерживает темную тему и возможности персонализации, такие как настройка фонов и размер шрифта. Неактуальные переписки можно архивировать, а самые важные закреплять наверху в списке чатов.

Сейчас «VK Мессенджер» доступен в бета-версии (для Android и iOS), разработчики обещают внедрять новые возможности с учетом пожеланий пользователей.

На прошлой неделе «ВКонтакте» запустила мобильное приложение «VK Клипы». Оно сфокусировано на контенте короткого вертикального формата и быстром доступе к съемке, редактированию и просмотру клипов.

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