«ВКонтакте» запустила мобильное приложение «VK Клипы» с новой камерой с поддержкой 60 FPS и Full HD, а также с дополнительными фильтрами и эффектами. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе соцсети.

Создатели рассказали, что приложение сфокусировано на контенте короткого вертикального формата и быстром доступе к съемке, редактированию и просмотру клипов.

Отмечается, что в «VK Клипах» появились нововведения, среди которых расширенные функции редактирования фрагментов видео: пересъемка и досъемка, разделение и объединение, смена порядка фрагментов, изменение длительности, цветовые фильтры, реверс и дублирование.

Кроме того, создатели увеличили длительность роликов до трех минут и обновили рекомендации с учетом тематик, интересов и обратной связи.

Для входа и регистрации в приложении нужно воспользоваться единым аккаунтом для всех проектов соцсети VK ID. Благодаря этому все опубликованные ролики внутри «ВКонтакте» будут доступны в отдельном приложении сервиса и наоборот.