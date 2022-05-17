«Это было очень тяжелым решением»: глава Renault о передаче российских активов

Президент французской автомобильной группы Renault Жан-Доминик Сенар прокомментировал передачу российских активов компании в эфире японского телеканала NHK. По его словам, это было непростое решение, но руководству необходимо было защитить своих сотрудников.

«Это было очень тяжелым решением, но мы не знаем, когда будут сняты экономические санкции [с России]. Это — лучшее решение для защиты 45 тысяч наших работников на период, когда заводы остановлены», — цитирует Сенара РИА «Новости».

В понедельник, 16 мая, было подписано соглашение о передаче российских активов Renault. 100% акций «Renault Россия» перешли властям Москвы, а 67,69% акций АвтоВАЗа — государству в лице подведомственного Минпромторгу ФГУП НАМИ.

Однако это сделка с опционом обратного выкупа, который может быть реализован в течение шести лет.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что он решил возобновить работу московского завода Renault — там вновь начнут производить легковые автомобили под брендом «Москвич».

«Мы постараемся сохранить большую часть коллектива, непосредственно работающего на заводе и у его смежников. Основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода „Москвич“ станет КамАЗ», — написал Собянин в своем личном блоге.