Швеция решила вступить в НАТО вслед за Финляндией

Власти Швеции официально объявили о решении подать заявку на членство в НАТО. Об этом говорится в заявлении правящей Социал-демократической рабочей партии (S/SAP).

При этом Швеция будет выступать против размещения ядерного оружия и постоянных баз на территории страны.

По данным газеты Aftonbladet, в Стокгольме намерены отправить заявку одновременно с Финляндией, а окончательное решение шведское правительство примет на внеочередном заседании 16 мая после дебатов в парламенте.

В этот же день, 15 мая, Финляндия официально объявила о планах подать заявку на вступление в НАТО. Голосование в парламенте состоится 17 мая.