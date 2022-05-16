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ЦБ разрешил физическим лицам переводить за рубеж до 50 тыс. долларов

Денис Ламехов
Сегодня в 20:40

Центробанк повысил лимит для физических лиц на переводы за рубеж — теперь он составляет 50 тыс. долларов в месяц. Сообщение об этом появилось на сайте регулятора.

Переводы со своего счета в российском банке на свой счет или другому физлицу за рубежом доступны резидентам России, а также нерезидентам из дружественных стран. Ранее лимит составлял 10 тыс. долларов.

С помощью компаний, оказывающих услуги по переводу денег без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных стран по-прежнему могут перевести не более 5 тыс. долларов или эквивалент в другой валюте в течение месяца.

Нерезидентам из стран, поддерживающих санкции, работающим в России по трудовым или гражданско-правовым договорам, разрешено переводить деньги со счетов в РФ за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты или платы за выполнение работ и услуг и перечислять за их рубеж без открытия счета.

Ранее нерезиденты из поддерживающих санкции стран могли перечислять до 10 тыс. долларов со счета и до 5 тыс. долларов без открытия счета.

Сохраняется запрет на переводы за рубеж для физлиц, не работающих в России, из стран, поддерживающих санкции, а также юрлиц из этих государств. Им также нельзя будет выводить деньги в другие страны со счетов российских брокеров.

Ограничения установлены до 30 сентября 2022 года. Суммы устанавливаются по курсу Центробанка на дату осуществления перевода.

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