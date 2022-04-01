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Центробанк смягчил ограничения для перевода валюты за рубеж

Семён Гудошников
Сегодня в 10:40

Банк России разрешил переводить за рубеж со своего банковского счета сумму до 10 тыс. долларов в течение месяца, раньше можно было не более 5 тыс. Об этом говорится на сайте регулятора.

Через компании, которые переводят деньги в другие страны без открытия счета, можно будет перевести в месяц не более 5 тыс. долларов или эквивалент в другой валюте. Суммы устанавливаются по курсу Центробанка на дату осуществления перевода.

Одновременно ЦБ решил приостановить на полгода переводы за рубеж с банковских счетов не работающих в России нерезидентов — людей из стран, поддерживающих санкции, а также юридических лиц из этих государств. Им также в течение полугода нельзя будет выводить деньги в другие страны со счетов российских брокеров.

Центробанк решил ограничить перевод валюты за рубеж в начале марта. Российским гражданам можно было переводить не более 5 тыс. долларов в месяц, людям из стран, поддерживающих санкции против РФ, был введен запрет на такие переводы до 31 марта.

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