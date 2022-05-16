Российские хакеры Killnet объявили кибервойну десяти странам, «поддерживающим нацистов и русофобию»

Хакеры из российской группировки Killnet «официально объявили кибервойну правительству десяти стран». Они опубликовали в своем телеграм-канале видеообращение.

«Два месяца мы исследовали государства, поддерживающие нацистов и русофобию. Пора, наконец, их уничтожить», — говорит голос на фоне человека с черным капюшоном и помех в записи. Речь идет о США, Великобритании, Германии, Италии, Польше, Румынии, Латвии, Эстонии, Литве и Украине.

По их словам, «мирным гражданам этих стран ничего не угрожает», а их правительства «будут ликвидированы», они уже завершили «тестирование глобальной атаки».

11 мая полиция Италии предотвратила хакерские атаки во время полуфинала и финала «Евровидения». Тогда же Killnet заявил об атаке на сайты нескольких итальянских учреждений, включая сенат, верхнюю палату парламента Италии и Национальный институт здравоохранения (ISS).