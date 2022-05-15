Полиция Италии предотвратила кибератаки на «Евровидение»

Полиция Италии предотвратила хакерские атаки во время полуфинала и финала «Евровидения». Об этом пишет Reuters.

Атаки на сетевую инфраструктуру произошли во время голосования и выступлений участников. Полицейские заявили, что за ними стоят хакерская группа Killnet, которую власти называют пророссийской, и ее филиал Legion.

11 мая «Killnet» заявил об атаке на сайты нескольких итальянских учреждений, включая Сенат, верхнюю палату парламента Италии и Национальный институт здравоохранения (ISS).

Победителем «Евровидения-2022» стала Украина. Страну представляла рэп-группа Kalush Orchestra с песней «Stefania». По результатам голосования жюри и телезрителей коллектив получил 631 балл.