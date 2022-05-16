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Грузия, Азербайджан и Румыния обвинили организаторов «Евровидения» в замене оценок жюри

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:00

Национальные жюри Азербайджана, Грузии и Румынии обвинили «Евровидение» в замене их оценок, которые они ставили исполнителям из других стран. Вместо их представителей баллы оглашали организаторы конкурса.

Азербайджанское жюри отдало максимальные 12 баллов Украине, но организаторы в эфире заявили, что они присуждаются Великобритании. Объявить оценку должна была местная телеведущая Нармин Салманова, но из‑за технических неполадок это сделал представитель Европейского вещательного союза (EBU).

По словам Салмановой, никаких проблем с выходом в эфир не было. Азербайджанский вещатель начал проверку.

Общественный вещатель Грузии тоже отдал максимальный балл Украине, но она получила лишь 6 баллов, а 12 баллов организаторы поставили Великобритании.

Грузинский вещатель заявил, что после заключительной репетиции они отправили организаторам нотариально заверенный документ с оценками (как того требует процедура), и те приняли документ. Представитель Грузии тоже не смог выйти в эфир, поэтому за него оценку огласил представитель EBU.

Румынское телевидение также заявило, что организаторы «Евровидения» некорректно огласили оценки. Национальное жюри отдало максимальные баллы Молдавии, но вместо нее их получила Украина. Румынскую телеведущую тоже не показали в эфире, сославшись на неполадки, а документ с результатами, как и Грузия, представители страны тоже передавали.

Победителем «Евровидения-2022» стала Украина. Страну представляла рэп-группа Kalush Orchestra с песней «Stefania». По результатам голосования жюри и телезрителей коллектив получил 631 балл.

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