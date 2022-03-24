Renault приостановит свою деятельность в России

Автомобильная компания Renault приняла решение о приостановке своей деятельности в России. Московский завод бренда временно перестанет работать. Об этом стало известно из сообщения на сайте компании.

Renault Group пока не приняла решения относительно своей доли в компании «Автоваз». В холдинге отметили, что изучают возможные варианты и намерены действовать ответственно по отношению 45 тыс. своих сотрудников в России.

Автопроизводитель добавил, что соблюдает все требования в отношении европейских санкций, в частности, не поставляет высокотехнологичное оборудование и компоненты для его производства.

В связи с этими мерами Renault пересмотрела свой экономический прогноз на год. В 2022 году компания ожидает оперционную прибыль в 3% вместо 4%, как было указано ранее.