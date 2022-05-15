В Новосибирске прошел конкурс по украшению могил

14 мая в Новосибирске прошел первый в России конкурс по украшению могил. Победителям из Омска досталось 20 тыс. рублей, сообщает NGS.ru.

Жюри конкурса оценивали технологии и дизайн оформление мест захоронения. За час участникам нужно было украсить могилы плиткой, живыми и искусственными цветами и другими вещами.

Помимо омичей, в соревновании приняли участие команды из Севастополя и Новосибирска.