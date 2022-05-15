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В Новосибирске прошел конкурс по украшению могил

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:05

14 мая в Новосибирске прошел первый в России конкурс по украшению могил. Победителям из Омска досталось 20 тыс. рублей, сообщает NGS.ru.

Жюри конкурса оценивали технологии и дизайн оформление мест захоронения. За час участникам нужно было украсить могилы плиткой, живыми и искусственными цветами и другими вещами.

Помимо омичей, в соревновании приняли участие команды из Севастополя и Новосибирска.

«Мы смотрим, что происходит на наших кладбищах на сегодняшний день, и мы бы хотели, чтобы культура менялась. К сожалению, люди сейчас считают, что это то, что могут позволить те люди, у которых много денег. Это можно сделать красиво и хорошо за небольшие деньги», — сказала жительница Омска Наталья Путилина. Она придумала сажать на могилах однолетние цветы.

14 мая 2021 года в Новосибирске прошел чемпионат по скоростной копке могил. Тогда победителями тоже стала команда из Омска.

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