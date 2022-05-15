В Новосибирске прошел конкурс по украшению могил

14 мая в Новосибирске прошел первый в России конкурс по украшению могил. Победителям из Омска досталось 20 тыс. рублей, сообщает NGS.ru.
Жюри конкурса оценивали технологии и дизайн оформление мест захоронения. За час участникам нужно было украсить могилы плиткой, живыми и искусственными цветами и другими вещами.
Помимо омичей, в соревновании приняли участие команды из Севастополя и Новосибирска.
«Мы смотрим, что происходит на наших кладбищах на сегодняшний день, и мы бы хотели, чтобы культура менялась. К сожалению, люди сейчас считают, что это то, что могут позволить те люди, у которых много денег. Это можно сделать красиво и хорошо за небольшие деньги», — сказала жительница Омска Наталья Путилина. Она придумала сажать на могилах однолетние цветы.
14 мая 2021 года в Новосибирске прошел чемпионат по скоростной копке могил. Тогда победителями тоже стала команда из Омска.