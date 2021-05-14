В Новосибирске прошел чемпионат по копанию могил на скорость

В Новосибирске завершились соревнования по скоростной копке могил. Победители лучше всех справились по трем критериям — размер могилы и ее аккуратность, а также техника исполнения. Об этом ТАСС рассказал директор Новосибирского крематория, где прошел конкурс.

Для победы участникам нужно было выкопать яму размером 200 см в длину, 80 см в ширину и 160 см в глубину. С задачей не справились две команды, а сборная из Омска стала победителем — двое копщиков выполнили конкурсное задание за 38 минут. Их соперниками были команды из Томской и Новосибирской областей и Алтайского края.