В Новосибирске прошел чемпионат по копанию могил на скорость

В Новосибирске завершились соревнования по скоростной копке могил. Победители лучше всех справились по трем критериям — размер могилы и ее аккуратность, а также техника исполнения. Об этом ТАСС рассказал директор Новосибирского крематория, где прошел конкурс.
Для победы участникам нужно было выкопать яму размером 200 см в длину, 80 см в ширину и 160 см в глубину. С задачей не справились две команды, а сборная из Омска стала победителем — двое копщиков выполнили конкурсное задание за 38 минут. Их соперниками были команды из Томской и Новосибирской областей и Алтайского края.
По словам организаторов традиционного конкурса «Могильный беспредел», цель мероприятия — повысить уровень исполнения похоронных работ и привлечь внимание молодежи к профессии работника ритуальных услуг.
Изначально «Могильный беспредел» должен был пройти во Владивостоке, после чего его перенесли в Омск. В конце концов соревнование устроили в новосибирском парке памяти при крематории. Перенос объяснили тем, что копание могил с соблюдением социальной дистанции «противоречит духу соревнований».