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Финляндия официально приняла решение вступить в НАТО

Виктория Шанина
Сегодня в 15:56

Власти Финляндии официально объявили о решении подать заявку на членство в НАТО. Об этом сообщает «Интерфакс».

Соответствующее решение принято на совместном заседании президента страны и правительственного комитета по внешней политике и политике безопасности. Во вторник, 17 мая, состоится голосование в парламенте. В среду планируется подать заявку.

«Сегодня президент и правительственный комитет по внешней политике и обороне приняли решение подать заявку на членство в НАТО. Это исторический день. Открывается новая эра», — заявил президент Саули Ниинистё.

По его словам, к этому решению Финляндию подтолкнула «военная спецоперация» на Украине. Заявление страны о членстве в НАТО «не направлено против кого бы то ни было», уточнил он.

«Безопасность — это не игра с нулевой суммой. Когда безопасность Финляндии максимальна, она ни от кого не зависит, повышается общая безопасность», — сказал лидер страны.

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