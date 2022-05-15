Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле поселка Середа

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что поселок Середа Шебекинского городского округа был обстрелян с территории Украины. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам Гладкова, в результате пострадал один житель поселка. Он получил осколочное ранение.

«Ему будет оказана вся необходимая медицинская помощь. Более подробную информацию дам позже», — пишет Вячеслав Гладков.

14 апреля Гладков писал, что обстрелам подверглось село Журавлевка и населенный пункт Сподарюшино. 19 апреля он сообщил об обстреле села Головчино, а 11 мая — об обстреле села Солохи.