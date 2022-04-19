Белгородский губернатор сообщил об обстреле села со стороны Украины

Село Головчино в Белгородской области было обстреляно с украинской стороны, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков. Есть разрушения.

Спустя несколько минут после первого сообщения Гладков написал, что от обстрела пострадала одна женщина. Ей оказывают медицинскую помощь.

Головчино находится в 11 километрах от границы с Украиной. Сейчас там проводится подомовой обход.

14 апреля Гладков писал, что обстрелам подверглось село Журавлевка и населенный пункт Сподарюшино.

14 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле поселка Климово, в результате которого пострадали семь человек. По его словам, это сделали ВСУ.

1 апреля Следственный комитет возбудил уголовное дело об обстреле нефтебазы в Белгороде.