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Бритни Спирс потеряла ребенка в начале беременности

Виктория Шанина
Сегодня в 9:03

Американская певица Бритни Спирс потеряла ребенка на ранней стадии беременности. Об этом артистка написала в своих соцсетях.

«С глубочайшей печалью мы должны объявить, что потеряли нашего ребенка на ранних сроках. Это тяжелейшее время для любого родителя», — пишет певица.

Она отметила, что ей с мужем, Сэмом Асгари, следовало подождать с объявлением о беременности, но они были слишком взволнованы хорошей новости. Пока Бритни была под опекой, ей не разрешали заводить ребенка — для пары это был бы первый ребенок.

«Наша любовь друг к другу — это наша сила. Мы будем продолжать пытаться сделать нашу прекрасную семью еще больше. Благодарны вам всем за поддержку. Мы убедительно просим о конфиденциальности в этот трудный момент», — заключила Бритни Спирс.

Бритни Спирс находилась под опекой на протяжении 13 лет — ее жизнь и финансы контролировал отец, Джеймс Спирс. Певица окончательно освободилась от опеки только в ноябре 2021 года.

«Мне сказали, что под опекой я не могу выйти замуж, родить ребенка: чтобы я не забеременела, мне установили внутриматочную спираль. Я бы хотела ее извлечь, чтобы попробовать зачать еще одного ребенка. Но моя так называемая команда не позволяет мне обратиться к врачу», — рассказывала Бритни Спирс в ходе судебных разбирательств.

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