Бритни Спирс потеряла ребенка в начале беременности

Американская певица Бритни Спирс потеряла ребенка на ранней стадии беременности. Об этом артистка написала в своих соцсетях.

«С глубочайшей печалью мы должны объявить, что потеряли нашего ребенка на ранних сроках. Это тяжелейшее время для любого родителя», — пишет певица.

Она отметила, что ей с мужем, Сэмом Асгари, следовало подождать с объявлением о беременности, но они были слишком взволнованы хорошей новости. Пока Бритни была под опекой, ей не разрешали заводить ребенка — для пары это был бы первый ребенок.

«Наша любовь друг к другу — это наша сила. Мы будем продолжать пытаться сделать нашу прекрасную семью еще больше. Благодарны вам всем за поддержку. Мы убедительно просим о конфиденциальности в этот трудный момент», — заключила Бритни Спирс.