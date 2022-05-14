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СК расследует уголовное дело об осквернении памятника советским воинам в Словакии

Виктория Шанина
Сегодня в 13:59

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил СК провести расследование по факту осквернения памятника советским солдатам в Словакии. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По данным российского посольства в Словакии, инцидент произошел в городе Пиештяны на западе Словакии, где стоит памятник солдатам Красной армии. Неизвестные нанесли на него «знак одного из запрещенных украинских нацбатальонов».

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению СК России установить все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела», — говорится в сообщении.

По аналогичным фактам осквернения памятников в Словакии в марте текущего года СК возбудил и расследует уголовные дела.

В конце марта СК возбудил соответствующее уголовное дело по факту сквернения памятника советским солдатам в Афинах. Неизвестные желтой краской разрисовали памятник советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции. Они написали название украинского националистического батальона «Азов» и нарисовали его символ.

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