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Неизвестные разрисовали памятник советским солдатам в Афинах. СК возбудит уголовное дело

Виктория Шанина
Вчера в 15:27

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советским солдатам в Греции. Об этом сообщается в телеграм-канале СК.

Инцидент произошел 20 марта в Афинах. Неизвестные желтой краской разрисовали памятник советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции. Они написали название украинского националистического батальона «Азов» и нарисовали его символ.

«Злоумышленники осквернили памятник советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции. Монумент посвящен советским солдатам и офицерам, которые бежали из нацистского плена во время Второй мировой войны и сражались в греческих партизанских отрядах», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Бастрыкин поручил возбудить дело, запросив необходимую для расследования информацию в Министерстве иностранных дел России. Посольство России в Афинах осудило акт вандализма и призвало власти Греции найти и наказать виновных.

«Сторонники украинского националистического батальона „Азов“, которые столько лет терроризировали и хладнокровно убивали жителей Восточной Украины, подняли руку на священную память в Греции о советских воинах — тех, кто огромными жертвами освободил порабощенную Европу от фашизма во Второй мировой войне. Мы однозначно осуждаем эту аморальную попытку оскорбить историю и недопустимый акт вандализма», — заявили в дипмиссии.

Памятник российского скульптора Вячеслава Клыкова, изображающий павшего солдата и его мать, появился в Афинах на проспекте Сингру в 2005 году.

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