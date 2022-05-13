«Коммерсант»: сборы кинотеатров без премьер голливудских студий упали в апреле на 54%

Сборы российских кинотеатров без премьер крупных голливудских киностудий упали в апреле на 54% по сравнению с тем же периодом 2021 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Ассоциации владельцев кинотеатров (объединяет более 2600 кинозалов).

Посещаемость кинозалов в апреле упала на 52% год к году. Негативная динамика усилилась: падение показателей марта 2022-го к аналогичному месяцу прошлого года составило 44% по сборам и 49% по зрителям, рассказывали в Ассоциации владельцев кинотеатров.

Апрельское падение сборов, предполагает «Коммерсант», оказалось более глубоким из‑за снижения цен на билеты. После ухода зарубежных студий средняя стоимость билета снижается: перед 24 февраля она составляла 318 рублей, в конце апреля — 269 рублей.

В мае выручка уменьшится, вероятно, даже сильнее, чем в апреле, говорит неназванный собеседник издания в объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула Кино». Майские сборы, по его словам, ниже прошлогодних.

Основную кассу сети сделали российская комедия Карена Захарова и Армена Ананикяна «Артек. Большое путешествие», картина «1941. Крылья над Берлином» Константина Буслова и анимационная полнометражка студии «Сказка» и компании СТВ «Бука. Мое любимое чудище».

«Живем с надеждой на господдержку, но пока официальных ответов нет», — говорит представитель объединенной киносети. По его словам, в коротком периоде рынку могло бы помочь увеличение субсидий на производство российского контента, субсидии для кинотеатров и перенос выданных кинотеатрам кредитов как минимум до начала 2023 года.

В конце апреля Ассоциация владельцев кинотеатров сообщала, что недостаток репертуара в ближайшие 2 месяца приведет к падению выручки кинотеатров более чем на 80% и к закрытию минимум 50% кинозалов.

В марте Disney, Universal Pictures, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate и А24 приостановили прокат своих картин в России.