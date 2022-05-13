Великобритания ввела санкции против Алины Кабаевой и бывшей жены Путина

Великобритания ввела санкции против 12 граждан России, среди которых Алина Кабаева и бывшая жена Владимира Путина Людмила Очеретная. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Санкционный список также пополнили двоюродные братья российского президента Игорь и Роман Путины и другие родственники и друзья. Помимо Кабаевой санкции ввели против ее бабушки Анны Зацепилиной.

«Мы фокусируемся и разоблачаем теневую сеть, поддерживающую роскошный образ жизни Путина. Мы будем продолжать вводить санкции против всех, кто подстрекает путинскую агрессию до тех пор, пока Украина не победит», — заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Власти Великобритании заявили, что Путина и Кабаеву связывают близкие отношения и то, что ранее спортсменка была депутатом Госдумы от «пропутинской» «Единой России», а ее бабушка получила квартиру в Москве от старого соратника президента России, предпринимателя Геннадия Тимченко.

4 мая Великобритания ввела санкции против ВГТРК, ведущего программы «Однако» на Первом канале Михаила Леонтьева, Наили Аскер-заде, Евгения Поддубного и других российских лиц.