перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Царьград» потребовал возбудить уголовное дело на Филиппа Киркорова за номер с крестом 20:22
LinkedIn выплатит 1,8 млн долларов сотрудницам, которым платили меньше, чем коллегам-мужчинам 20:12
Невзоров* в федеральном розыске, комфортные автозаки для москвичей и другие новости дня
20:09 дайджест
Lisa Keffer/Unsplash
Российские клубы по настольному теннису восстановили в Лиге чемпионов 19:35
Правительство дополнительно выделит 5,5 млрд рублей на поддержку российского кинематографа 19:12
Суд потребовал восстановить отчисленных за лайки студенток школы «Останкино» 18:54
В Fortnite воссоздадут Каннский кинофестиваль 18:36
Вышел новый трейлер сериала «Оби-Ван Кеноби» 18:27
Gary Bembridge/Flickr
Венгрия не готова поддержать шестой пакет санкций из‑за эмбарго на нефть из России 18:09
«Аэрофлот» возобновит рейсы в индийский Дели с 5 мая 18:07
Bloomberg: ЕС намерен запретить гражданам России покупку недвижимости на своей территории 17:36
Более 29 тыс. жителей ДНР остались без электричества из‑за обстрелов 17:13
Продажи NFT-токенов упали на 92% по сравнению с сентябрьским пиком 17:11
Эминема, Duran Duran и Долли Партон включили в Зал славы рок-н-ролла 16:59
Warner Bros. Pictures/YouTube
Пес Крипто спасает Супермена в новом трейлере мультфильма «DC Лига Суперпитомцы» 16:59
Великобритания ввела санкции против ВГТРК и Михаила Леонтьева 16:21
База данных научного цитирования Web of Science стала недоступна в России 16:15
Netflix показал кадры из третьего сезона «Академии „Амбрелла“» 16:02
В нижневартовский военкомат прилетело два «коктейля Молотова» 15:35
AlYankovic/YouTube
Вышел тизер фильма «Странный: История Эла Янковича» с Дэниелом Рэдклиффом в главной роли 15:35

Великобритания ввела санкции против ВГТРК и Михаила Леонтьева

Денис Ламехов
Сегодня в 16:21

Власти Великобритании добавили в санкционные списки еще ряд российских физических и юридических лиц. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление британского МИД.

Среди попавших в расширенный перечень оказались:

— ВГТРК, российская государственная медиакомпания;

— Михаил Леонтьев, ведущий программы «Однако» на «Первом канале», вице-президент и пресс-секретарь компании «Роснефть»;

— Наиля Аскер-заде, ведущая и автор программ на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24»;

— Евгений Поддубный, военный корреспондент ВГТРК;

— Александр Коц, корреспондент газеты «Комсомольская правда»;

— Брайан Макдоналд, журналист, которого МИД Великобритании называет руководителем англоязычной редакции RT;

— Максим Орешкин, глава совета директоров Первого канала, помощник президента по экономическим вопросам;

— Николай Панков, заместитель министра обороны;

— Дмитрий Гусев, председатель правления Совкомбанка;

— Михаил Задорнов, экс-министр финансов, председатель правления банка «Открытие»;

— Александр Школьник, директор Центрального музея Великой Отечественной войны;

— КамАЗ, производитель грузовых автомобилей.

Санкции наложены за поддержку «военной операции» на территории Украины, передает РБК сообщение МИД Соединенного Королевства. Перечисленным физлицам запрещен въезд в Великобританию, все их активы будут заблокированы.

Часть перечисленных лиц входит в список ограничений администрации Соединенных Штатов. «Открытие» и Совкомбанк находятся по санкциями США, Британии и Евросоюза. Они отключены от системы SWIFT.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Суворов: Великое путешествие
Обычный парень на службе у полководца Александра Суворова
юмор
Шоу «Импровизация»
боевик
1941. Крылья над Берлином
Сергей Пускепалис и Сергей Гилев отправляются бомбить Берлин
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
комедия
Отчаянные дольщики
Российская драма про коммунальные распри
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Первый канал
Роснефть
Совкомбанк
ФК Открытие
ЕС
Люди
Михаил Леонтьев
Максим Орешкин
Евгений Поддубный
Александр Коц
Дмитрий Гусев
Михаил Задорнов
Александр Школьник
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить