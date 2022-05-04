Великобритания ввела санкции против ВГТРК и Михаила Леонтьева

Власти Великобритании добавили в санкционные списки еще ряд российских физических и юридических лиц. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление британского МИД.
Среди попавших в расширенный перечень оказались:
— ВГТРК, российская государственная медиакомпания;
— Михаил Леонтьев, ведущий программы «Однако» на «Первом канале», вице-президент и пресс-секретарь компании «Роснефть»;
— Наиля Аскер-заде, ведущая и автор программ на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24»;
— Евгений Поддубный, военный корреспондент ВГТРК;
— Александр Коц, корреспондент газеты «Комсомольская правда»;
— Брайан Макдоналд, журналист, которого МИД Великобритании называет руководителем англоязычной редакции RT;
— Максим Орешкин, глава совета директоров Первого канала, помощник президента по экономическим вопросам;
— Николай Панков, заместитель министра обороны;
— Дмитрий Гусев, председатель правления Совкомбанка;
— Михаил Задорнов, экс-министр финансов, председатель правления банка «Открытие»;
— Александр Школьник, директор Центрального музея Великой Отечественной войны;
— КамАЗ, производитель грузовых автомобилей.
Санкции наложены за поддержку «военной операции» на территории Украины, передает РБК сообщение МИД Соединенного Королевства. Перечисленным физлицам запрещен въезд в Великобританию, все их активы будут заблокированы.
Часть перечисленных лиц входит в список ограничений администрации Соединенных Штатов. «Открытие» и Совкомбанк находятся по санкциями США, Британии и Евросоюза. Они отключены от системы SWIFT.