Великобритания ввела санкции против ВГТРК и Михаила Леонтьева

Власти Великобритании добавили в санкционные списки еще ряд российских физических и юридических лиц. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление британского МИД.

Среди попавших в расширенный перечень оказались:

— ВГТРК, российская государственная медиакомпания;

— Михаил Леонтьев, ведущий программы «Однако» на «Первом канале», вице-президент и пресс-секретарь компании «Роснефть»;

— Наиля Аскер-заде, ведущая и автор программ на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24»;

— Евгений Поддубный, военный корреспондент ВГТРК;

— Александр Коц, корреспондент газеты «Комсомольская правда»;

— Брайан Макдоналд, журналист, которого МИД Великобритании называет руководителем англоязычной редакции RT;

— Максим Орешкин, глава совета директоров Первого канала, помощник президента по экономическим вопросам;

— Николай Панков, заместитель министра обороны;

— Дмитрий Гусев, председатель правления Совкомбанка;

— Михаил Задорнов, экс-министр финансов, председатель правления банка «Открытие»;

— Александр Школьник, директор Центрального музея Великой Отечественной войны;

— КамАЗ, производитель грузовых автомобилей.

Санкции наложены за поддержку «военной операции» на территории Украины, передает РБК сообщение МИД Соединенного Королевства. Перечисленным физлицам запрещен въезд в Великобританию, все их активы будут заблокированы.

Часть перечисленных лиц входит в список ограничений администрации Соединенных Штатов. «Открытие» и Совкомбанк находятся по санкциями США, Британии и Евросоюза. Они отключены от системы SWIFT.