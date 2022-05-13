Япония запретит экспорт 3D-принтеров в Россию

Япония с 20 мая запретит экспорт 15 высокотехнологичных товаров в Россию. Об этом сообщает РБК.

Перечень материалов и оборудования, которые будет запрещено продавать компаниям и физлицам на российской территории, выглядит следующим образом:

— 3D-принтеры и используемые в трехмерной печати порошки металлов,

— полимеры,

— квантовые компьютеры и их комплектующие,

— микроскопы,

— оборудование для производства водородного топлива,

— оборудование для изготовления микроэлектромеханических систем,

— оборудование для производства органических светодиодов,

— вакуумные насосы,

— охлаждающее оборудование, работающее при экстремально низких температурах, а также его комплектующие,

— устройства числового программного управления для станков.

Ранее Япония ввела в отношении России ряд санкций, включая персональные ограничения против Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина, заморозку активов физлиц и компаний.

Всего на данный момент в санкционные списки Японии входят более 700 граждан России, Белоруссии, ЛНР и ДНР, а также более 200 российских компаний и организаций.

В ответ Россия запретила въезд премьер-министру Японии Фумио Кисиде, а также другим высокопоставленным чиновникам и министрам. Всего в списке 63 фамилии.