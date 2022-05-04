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Россия запретила въезд премьер-министру Японии Фумио Кисиде

Денис Ламехов
Сегодня в 12:23

Россия запретила въезд премьер-министру Японии Фумио Кисиде. Сообщение об этом опубликовал российский МИД.

Также ограничения введены против генерального секретаря японского кабмина Хирокадзу Мацуно, министра иностранных дел Есимасы Хаяси, главы минфина Японии Сюнъити Судзуки, руководителю минобороны страны Нобуо Киси, министра юстиции Есихисы Фурукавы. Всего в списке 63 фамилии.

В ведомстве заявили: «Администрация Ф.Кисиды развернула беспрецедентную антироссийскую кампанию, допускает неприемлемую риторику в адрес Российской Федерации, в том числе клевету и прямые угрозы. Ей вторят общественные деятели, эксперты и представители СМИ Японии, полностью заангажировавшиеся на установки Запада в отношении нашей страны».

В сообщении МИД России также указано, что руководство Японии «предпринимает практические шаги, нацеленные на демонтаж добрососедских связей, нанесение ущерба российской экономике и международному авторитету нашей страны».

Япония ввела санкции против Владимира Путина, главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова и других должностных лиц, затем добавила в списки ограничений еще 398 россиян и 28 компаний.

В конце марта агентство Kyodo сообщило, что МИД Японии вновь начал называть Южные Курилы «незаконно оккупированными» Россией территориями. Российская «спецоперация» на территории Украины привела к затяжной паузе в переговорах по территориям и изменила традиционную позицию Японии в отношении России, передавало агентство.

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