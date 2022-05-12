СПЧ ООН проголосовал за расследование предполагаемых нарушений Россией прав человека на Украине

Совет по правам человека ООН большинством голосов принял резолюцию о расследовании предполагаемых нарушений прав человека на Украине, совершенных российскими военными. Об этом заявил председатель совета Федерико Вльегас, пишет «Интерфакс».

За резолюцию проголосовали 33 страны-участницы СПЧ, против две — Китай и Эритрея. 12 государств воздержались, Россия в голосовании не участвовала.

Резолюция сосредоточена на предполагаемых нарушениях прав человека, которые были совершены в конце февраля и марте текущего года в районах Киева, Чернигова, Харькова и Сум, занятых российскими войсками.

Авторы документа призывают ранее созданную комиссию СПЧ по расследованию нарушений прав человека на Украине провести инспекции в этих районах, чтобы «привлечь виновных к ответу».

Постпред России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов охарактеризовал специальную сессию СПЧ, на которой была принята резолюция, как «очередной политический шабаш по демонизации России», который устраивает «коллективный Запад».

7 апреля Генассамблея ООН приостановила участие России в Совете по правам человека при организации. США просили исключить РФ из Совета после того, как Украина обвинила российские войска в массовом убийстве мирных жителей в городе Буче под Киевом.