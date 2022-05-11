Розамунд Пайк сыграет главную роль в новом фильме Эмиральд Феннел

Британская актриса Розамунд Пайк сыграет главную роль в новом фильме оскароносного режиссера Эмеральд Феннелл, известной по фильму «Девушка, подающая надежды». Об этом cообщил Deadline.

Вторая полнометражная картина «Феннелл» будет называться «Saltburn». Она расскажет о значительной артистократической английской семье. Кого именно сыграет Пайк, пока не уточняется.

Съемки ленты должны начаться уже в 2022 году, вероятно, после того, как Феннел завершит работу над фильмом «Барби» — в нем она выступает в качестве актрисы. Ранее Феннел можно было увидеть в сериале «Корона» и драме «Девушка из Дании».

«Барби» снимает Грета Гервиг. Она пригласила на главные роли в картине Марго Робби и Райана Гослинга. Сценарий фильма про культовую куклу написал Ной Баумбах («История о супружестве») в соавторстве с Гервиг.