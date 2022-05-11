В ООН сообщили о пытках российских пленных военнослужащими Украины

Глава Миссии ООН по наблюдению за соблюдением прав человека на Украине Матильда Богнер сообщила в докладе, что обладает «достоверной информацией» о том, что военнослужащие Украины пытают российских пленных.

По словам Богнер, находящиеся в плену люди подвергаются «пыткам, жестокому обращению» и содержатся под стражей «без связи с внешним миром». Их в том числе принуждают делать различные заявления на видео, отметила она.

«Украина и Россия должны оперативно и эффективно расследовать все заявления о пытках и жестоком обращении с военнопленными», — заявила Богнер. Ранее она также рассказывала, что пытки применяются к пленным и российской стороной.

Накануне Богнер сообщала, что число жертв среди мирного населения на Украине больше, чем указывают официальные данные. Представитель ООН пояснила, что тысячи погибших пока не включены в статистику из‑за необходимости сперва подтвердить все данные.