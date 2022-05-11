Путин уволил замдиректора ФСИН Евгения Балана

Владимир Путин освободил от должности замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний генерал-лейтенанта Валерия Балана. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ вступает в силу со дня его подписания, 11 мая. С чем связано решение освободить Балана от должности, не уточняется.

Валерий Балан был назначен на должность замдиректора ФСИН в апреле 2019 г. Он также награжден орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

В октябре 2021 года новым главой ФСИН был назначен замглавы МВД Аркадий Гостев. Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, прошлый глава ведомства Александр Калашников был отправлен в отставку в связи с публикацией проекта Gulagu.net видео о пытках в российских СИЗО и колониях.